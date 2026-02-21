Поиск

В домах Краснодара восстановлено отопление и водоснабжение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты городских служб продолжают работать на месте падения обломков БПЛА в Краснодаре, восстановлена подача воды и тепла в многоквартирные дома, сообщил в телеграм-канале глава города Евгений Наумов.

"Накануне вечером Краснодаргоргаз оперативно устранил утечку на газопроводе. Всю ночь специалисты занимались восстановлением сети, к 5:30 мск субботы работы были завершены. Котельная возобновила подачу горячей воды и тепла в многоквартирные дома", - написал он.

Также сотрудники городской службы спасения демонтировали поврежденные окна в близлежащих домах и утеплили их пленкой.

"Это временная мера. С 9 утра начали поквартирный обход, оценку ущерба и замер оконных рам. Мы окажем жителям необходимую помощь", - добавил Наумов.

Как сообщалось, в пятницу вечером в результате отражения атаки БПЛА упали обломки беспилотника. Осколки повредили газовую трубу, из-за чего произошло возгорание. В районе падения фрагментов БПЛА находится гаражный кооператив и многоквартирные дома. По предварительной информации, повреждены машины и остекление домов.

В оперштабе Краснодарского края сообщали, что в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Он получил порезы стеклом, ему оказана первая помощь. По уточненным данным, также повреждено восемь автомобилей.

Краснодар Евгений Наумов Краснодарский край
