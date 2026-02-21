Несколько домов получили повреждения в Волгограде при атаке БПЛА

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Остекление четырех многоквартирных домов Волгограда повреждено в результате атаки БПЛА, кроме того, обломки беспилотника упали на производственную площадку, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"В результате атаки на гражданские объекты юга Волгограда повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах. (...) Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения. Также зафиксировано падение обломков на одну из производственных площадок", - написал Бочаров в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших, а также повреждений коммунальной и промышленной инфраструктуры нет.