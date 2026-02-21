Губернатор Пензенской области сообщил о нейтрализации еще двух дронов в регионе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Средствами радиоэлектронной борьбы в Пензенской области подавлены еще два БПЛА, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в субботу.

"Еще два беспилотника попали под действие средств радиоэлектронной борьбы на территории Пензенской области. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Место посадки БПЛА оцеплено, работают специалисты, добавил глава региона.

Ранее Мельниченко сообщал о нейтрализации одного БПЛА в регионе.