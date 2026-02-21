Беспилотник нейтрализован в Пензенской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Средствами радиоэлектронной борьбы в Пензенской области подавлен БПЛА, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в субботу.

"На территории Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа беспилотного летательного аппарата. При посадке дрона ни люди, ни здания не пострадали", - написал он в своем телеграм-канале.

На месте работают службы экстренного реагирования, добавил глава региона.

Мельниченко также напомнил о запрете на съемку и распространение фото и видео о полете и посадке БПЛА.