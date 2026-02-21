Белгородская область подверглась ракетным обстрелам со стороны ВСУ
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации системой ПВО воздушных целей в небе над регионом.
"Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Системой ПВО сбиты воздушные цели," - написал он в своем телеграм-канале в субботу.
По предварительной информации, никто не пострадал, добавил губернатор.
Гладков сообщил, что оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях.