Белгородская область подверглась ракетным обстрелам со стороны ВСУ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации системой ПВО воздушных целей в небе над регионом.

"Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Системой ПВО сбиты воздушные цели," - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По предварительной информации, никто не пострадал, добавил губернатор.

Гладков сообщил, что оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях.