"Росатом" прорабатывает с МИД, Минобороны и Росгвардией режим тишины в районе ЗАЭС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация прорабатывает предложение МАГАТЭ о временном прекращении огня на ЗАЭС с заинтересованными ведомствами.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к России и Украине с предложением о временном прекращении огня вокруг ЗАЭС, чтобы обеспечить безопасную оценку ущерба и ремонт ЛЭП "Ферросплавная 1", которая была отключена 10 февраля в результате атаки ВСУ.

"Сейчас мы совместно министерством обороны, Росгвардией и МИДом отрабатываем во взаимодействии с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины", - сказал Лихачев в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом", опубликованному в субботу.