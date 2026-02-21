Поиск

Ремонтные работы на линии "Ферросплавная" на ЗАЭС займут несколько дней

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ремонт резервной линии ЗАЭС "Ферросплавная-1", отключенной в результате атаки ВСУ 10 февраля, займет несколько дней, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"По нашим предварительным оценкам, ремонтные работы должны занять несколько дней", - сказал он в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом", опубликованному в субботу.

Ранее, 10 февраля представители станции сообщили, что резервная линия электроснабжения Запорожской АЭС - 330 кВ "Ферросплавная-1" - отключена в результате обстрела со стороны ВСУ.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину договориться о временном прекращении огня, чтобы провести оценку и устранить повреждения на Запорожской атомной электростанции.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

