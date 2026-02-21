Четыре человека погибли в ДТП в Оренбуржье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Абдулинском муниципальном округе Оренбургской области в субботу унесла жизни четверых человек, сообщает региональное Главное управление МЧС.

"На автодороге Р-239 произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, два человека получили травмы", - говорится в сообщении.

В свою очередь, прокуратура Оренбуржья уточняет, что около 16:16 местного времени на 451 км автодороги Р-239 "Казань-Оренбург" столкнулись автомобили Toyota и Mazda.