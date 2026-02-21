Российская таможня предупредила об очередях на эстонской границе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Очереди наблюдаются на границе Эстонии и России в Нарве (Эстония), сообщила в субботу пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

"На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди. Это обусловлено работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль", - говорится в сообщении.

На российской стороне, в Ивангороде (Ленинградская область) очередей нет. Пунт пропуска работает штатно, а таможенники готовы к увеличению пассажиропотока, отмечается в сообщении.

МАПП Ивангород работает ежедневно в круглосуточном режиме. Пункт пропуска Нарва 1 пропускает через границу с 8 утра до полуночи.