Минобороны РФ сообщило о поражении в субботу над регионами 89 беспилотников ВСУ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 14:00 до 20:00 субботы по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотников.

По данным Минобороны РФ, 61 беспилотник поражен над территорией Брянской области, 19 БПЛА - над территорией Белгородской области.

Еще семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области и два БПЛА - над территорией Калужской области.