Правительство РФ определило условия заключения соглашений на экспорт сахара на ближайшие 5 лет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило условия, при которых допускается заключение соглашений между хозяйствующими субъектами для экспорта белого сахара и (или) свекловичного сахара-сырца за пределы ЕАЭС.

Соответствующее постановление подписано 21 февраля 2026 года и опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать в течение пяти лет.

Согласно документу, выполнение условий необходимо для обеспечения конкуренции. Заключение экспортного соглашения признается допустимым, если с Минсельхозом предварительно согласованы планируемые к вывозу в его рамках объемы белого сахара и (или) свекловичного сахара-сырца. Кроме того, необходимо будет согласовать неснижаемый объем этой продукции, который в течение двух месяцев начиная с даты заключения соглашения должны хранить его участники или лица, входящие с ними в одну группу.

Проект соглашения должен быть предварительно рассмотрен в ФАС, и в отношении него принято решение о соответствии требованиям антимонопольного законодательства. Срок действия соглашения не должен превышать 12 месяцев, а объемы планируемых к вывозу сахара или сахара-сырца - не превышать предварительно согласованные с Минсельхозом показатели.

Копии договоров на поставку сахара или сахара-сырца в рамках соглашения необходимо будет в течение трех дней представить в ФАС и Минсельхоз.

Кроме того, в течение года, начиная с даты заключения соглашения, его участники должны ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в ФАС и Минсельхоз информацию об объемах производства, реализации, рентабельности продаж на внутреннем рынке, об остатках на складах белого сахара и (или) свекловичного сахара-сырца за отчетный период.

В течение года участники соглашения также должны регулярно выставлять на биржевые торги, проводимые в режиме двойного встречного анонимного аукциона, не менее 10% общего объема белого сахара, произведенного за год, предшествующий году, в котором заключено соглашение.

Хранящийся у участников соглашения неснижаемый объем белого сахара может быть по согласованию с Минсельхозом реализован на внутреннем рынке. Правительство определило условия его реализации, включая формулу расчета цены.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), РФ в текущем сахарном сезоне (август 2025-июль 2026 гг.) необходимо экспортировать более 1 млн тонн сахара. С августа 2025 года по январь 2026 года экспортировано порядка 700 тыс. тонн сахара.