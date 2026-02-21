Поиск

Два человека ранены после атаки дронов в Белгородской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"В районе села Головчино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина получили осколочные ранения различных частей тела", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Max.

В Шебекинском округе в селе Графовка вследствие детонации дрона посечено остекление трех квартир, а также поврежден автомобиль. В селе Новая Таволжанка после атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

По информации губернатора, в селе Мешковое Корочанского округа в результате атаки БПЛА повреждены линии электропередачи. В селе Вознесеновка после атаки дрона посечен осколками движущийся автомобиль.

В городе Грайворон при детонации дронов поврежден фасад коммерческого объекта, частного дома, два автомобиля, также нанесен ущерб двум машинам в селе Замостье Грайворонского округа.

"На участке автодороги Новостроевка-Первая - Грайворон в результате детонации дрона повреждена машина. В селе Головчино FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта - повреждены оборудование и автомобиль", - сообщил Гладков.

В хуторе Екатериновка Волоконовского в результате атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей остались без электричества.

Кроме того, в поселке Красная Яруга вследствие удара двух БПЛА повреждены два грузовых автомобиля.

