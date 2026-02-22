Запорожская область частично обесточена в результате украинских обстрелов
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Запорожская область частично осталась без электричества в результате массированной атаки ВСУ по энергосистеме, сообщил глава региона Евгений Балицкий в воскресенье.
"В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион", - написал Балицкий в своем канале в Max.
По его словам, обесточена половина региона, в части муниципалитетах электроснабжение удалось восстановить. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.
Губернатор добавил, что восстановить подачу электричества планируют в течение дня.