Запорожская область частично обесточена в результате украинских обстрелов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Запорожская область частично осталась без электричества в результате массированной атаки ВСУ по энергосистеме, сообщил глава региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, обесточена половина региона, в части муниципалитетах электроснабжение удалось восстановить. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

Губернатор добавил, что восстановить подачу электричества планируют в течение дня.

