Пять дронов ВСУ сбито в Калужской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации пяти беспилотников ВСУ над территорией Боровского муниципального округа и на окраине города.

"Сегодня днем силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа и на окраине города Калуга", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО с 8:00 до 14:00 по московскому времени воскресенья перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа на регионами России. В частности, по данным ведомства, два дрона были поражены над Калужской областью.