Над российскими регионами с утра воскресенья нейтрализованы 73 беспилотника

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 8:00 до 14:00 по московскому времени воскресенья перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 52 БПЛА поражены над территорией Брянской области, 18 - над Белгородской областью, два - над Калужской областью, один БПЛА - над Курской областью.

Ранее в воскресенье в Минобороны сообщали, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.