Силы ПВО нейтрализовали за ночь 86 украинских БПЛА над регионами России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в министерстве обороны России в воскресенье.

По данным ведомства, 29 БПЛА были нейтрализованы над Белгородской областью, 14 - над Саратовской, по 11 - над Воронежской и Смоленской, 9 - над Брянской, 7 - над Курской, 3 - над Калужской и по одному - над Республики Крым и Московским регионом.