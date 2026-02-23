Крымский мост перекрыт в третий раз за день

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в понедельник утром, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Движение по мосту перекрыли в третий раз за понедельник: ограничения вводились около полуночи на 41 минуту и после 01:00 мск более чем на пять часов.