Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В настоящее время сохраняются ограничения также в аэропортах Краснодара и Геленджика.
Ранее в понедельник в Росавиации сообщили об отмене временных ограничений в аэропортах Самары и Ульяновска, а также в аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова.