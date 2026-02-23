Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В настоящее время сохраняются ограничения также в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Ранее в понедельник в Росавиации сообщили об отмене временных ограничений в аэропортах Самары и Ульяновска, а также в аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова.