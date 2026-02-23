В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Ижевска, Казани и Нижнекамска вновь обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Мах.

Как отмечается, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сообщала, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи. В настоящее время сохраняются ограничения также в аэропортах Краснодара и Геленджика.



