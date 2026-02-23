Путин в Кремле вручает госнаграды военным, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.

Церемония награждения проходит в представительском кабинете президента в Кремле.

Глава государства вручит медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим: генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну; полковнику, командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину; подполковнику, командиру штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Иналу Гериеву; старшему лейтенанту, командиру взвода разведывательного батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергею Каримову.

Также медали "Золотая Звезда" от президента получат генерал-майор, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Евгений Ковылин; лейтенант, командир противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаил Король; старший лейтенант командир роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Владимир Силенко; полковник, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александр Фабричнов; старший лейтенант, командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Василь Ямалетдинов.

Кроме того, президент наградит двух военнослужащих орденами Мужества - подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Александра Рукосуева.