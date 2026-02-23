Минобороны РФ заявило о ликвидации 27 дронов ВСУ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

По данным ведомства, 13 беспилотников нейтрализованы над Белгородской областью, пять - над Азовским морем, четыре БПЛА над Краснодарским краем, по два - над Курской областью и Крымом, и один БПЛА ликвидирован над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны заявило о нейтрализации 34 украинских беспилотников в период с 08:00 до 12:00, 21 из них - над Азовским морем.

Также сообщалось, что российские военные с 07:00 до 08:00 уничтожили шесть дронов ВСУ над Азовским морем и Адыгеей.

По данным военного ведомства, за ночь над российскими регионами ликвидированы 152 украинских беспилотника.