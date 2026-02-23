Минобороны РФ заявило о нейтрализации 34 украинских беспилотников

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, заявили в Минобороны России в понедельник.

По данным ведомства, 21 дрон нейтрализован над Азовским морем, шесть - над Крымом, четыре БПЛА ликвидированы над территорией Краснодарского края, два беспилотника - над Белгородской областью и один БПЛА - над Черным морем.

Ранее в понедельник Минобороны заявило, что российские военные с 07:00 до 08:00 уничтожили шесть дронов ВСУ над Азовским морем и Адыгеей.

Также сообщалось о ликвидации за ночь над российскими регионами 152 украинских беспилотников.