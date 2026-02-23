Аэропорт Сочи приостановил работу четвертый раз за день

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов четвертый раз за день введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале в понедельник.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее ограничения вводили утром, днем и вечером в понедельник.

В настоящее время временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют также в аэропорту Геленджика.