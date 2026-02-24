Поиск

Захарова заявила, что прочный мир возможен только при устранении первопричин украинского конфликта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Урегулирование украинского кризиса с учетом законных интересов России будет способствовать созданию системы равной и неделимой евразийской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша страна активно ведёт диалог со всеми заинтересованными партнёрами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности. Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учётом законных интересов России. Все цели СВО будут достигнуты", - говорится в комментарии Захаровой в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции.

Представитель МИД РФ отметила, что "прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта". "Именно этой задаче подчинены текущие усилия нашей дипломатии, в том числе в контактах со странами Мирового большинства и в рамках российско-американского диалога", - подчеркнула Захарова.

