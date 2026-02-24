Мужчина пострадал в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате детонации беспилотника в посёлке Борисовка.

"В посёлке Борисовка при детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранение лица и руки. После оказания помощи в Борисовской ЦРБ он будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего обследования", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.