Поиск

Мужчина пострадал в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате детонации беспилотника в посёлке Борисовка.

"В посёлке Борисовка при детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранение лица и руки. После оказания помощи в Борисовской ЦРБ он будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего обследования", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 23 февраля

Северо-западная часть Запорожской области осталась без света из-за обстрела ВСУ

Глава "Росатома" сравнил с прыжками по граблям возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ

 Глава "Росатома" сравнил с прыжками по граблям возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ

Медведев сообщил, что РФ пока не получила от Украины ответа на озвученные позиции по урегулированию

Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет

 Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет

Графики аварийных отключений ввели в Запорожской области после украинских обстрелов

 Графики аварийных отключений ввели в Запорожской области после украинских обстрелов

Путин почтил память павших воинов у Могилы Неизвестного Солдата

Президент РФ заявил о слаженных действиях российских военных в зоне СВО

Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды

 Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8486 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });