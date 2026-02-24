Аэропорт Саратова приостановил работу, Калуги - возобновил

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации во вторник.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.

Ранее воздушная гавань уже приостанавливала работу в ночь на вторник. Ограничения действовали около трех часов.

Также представитель Росавиации сообщил о возобновлении работы аэропорта Калуги. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в течение 30 минут.