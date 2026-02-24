Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 79 дронов ВСУ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 23:00 понедельника до 7:00 по Москве вторника перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 21 БПЛА нейтрализован над Белгородской областью, по 15 - над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, 11 - над территорией Республики Крым, 9 - над акваторией Азовского моря, 5 - над Саратовской областью, а также по одному - над территорией Республики Адыгея, Курской и Ростовской областями.