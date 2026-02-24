Работы Репина, Айвазовского и Левитана и другие шедевры общей стоимостью 1 млрд руб. выставят на торги

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Московский аукционный дом 1 марта проведет весенние торги, на которых представит работы художников Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Валентина Серова и Виктора Васнецова, общая стоимость представленной на торгах коллекции оценена в 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в аукционном доме.

"В этот раз аукцион удивит по-настоящему исключительным провенансом лотов: в каталог вошли произведения из частных коллекций, ранее участвовавшие в выставках уровня Третьяковской галереи, а также вещи из собраний людей, чьи имена неотделимы от истории России (...) Чистый провенанс работ, редкие техники и музейный масштаб произведений сформировали общую стоимость коллекции - 1 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Среди художников в каталоге аукциона представлены работы Исаак Левитана, Ильи Репина, Валентина Серова, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова, Василия Поленова, Константина Коровина, Петра Кончаловского и других мастеров XVIII-XX вв.

Топ-лотом торгов станет пейзаж Левитана "Восход луны. Деревня" 1898 года, оцененный в 50 млн рублей. Картина принадлежала советскому ученому-изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу и была представлена публике дважды в Третьяковской галерее в 1938 и в 1960, а также в Русском музее в 1960-1961 гг. Отмечается, что подлинность и происхождение картины подтверждает автограф художника "И.Левитанъ// 98", а также сохранившиеся на планке подрамника выставочные номера Третьяковской галереи (ГТГ) "08596" и "044203".

Среди лотов на торгах представлен пейзаж "Лунная ночь в Крыму" кисти Айвазовского 1861 года. Эстимейт полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 млн рублей.

25 лотов на аукционе, который пройдет 1 марта, представлены портретами. Центральное место среди них занимает "Нарцисс" Репина, 1917 года. Картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году юристом и покровителем искусств Василием Леви, затем была передана в дар галерее Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening в Швейцарии. Цена лота достигает 45 млн рублей. За 50 млн рублей представлено полотно Серова "За шитьем", изображающее молодую женщину за работой. "Картина 1896 года относится к периоду зрелого творчества Серова: в этом году он работал над изображением коронации Николая II, впервые и с успехом участвовал в выставке за границей, в Мюнхене, получив уже мировое признание", - отметили в аукционном доме.

Также среди лотов в "портретном разделе" "Женский портрет" Кузьмы Петрова-Водкина и работы Тимофея Неффа, Филиппа Малявина и Константина Сомова.

Кроме того, на торгах представлен рисунок Айвазовского "Пароходофрегат Владимир" 1852 года, на котором художник путешествовал с императором Николаем I. Подлинность рисунка, как уточнили в аукционном доме, подтверждается автографом художника на обороте листа.

Полотно кисти Поленова "Палестинский дворик" 1881-1882 гг. представлено на торгах за 12 млн рублей. Отдельный раздел торгов составит современное искусство, старинные иконы и предметы декоративно-прикладного искусства.

В аукционном доме отметили, что "коллекционерам, которые только формируют свои собрания, будет интересна подборка бюджетных лотов". Среди них - советский "Ежик в тумане" Юрия Норштейна с эстимейтом 100 тыс. руб. В направлении современного искусства представлены работы монументалиста Эрнста Неизвестного (за 2,5 млн рублей) и Оскара Рабина (за 3 млн рублей), советского и французского художника, одного из основателей художественной группы "Лианозово".

Торги Московского аукционного дома пройдут 1 марта в 17:00 в онлайн-формате, а также очно.

Аукционный холдинг был основан в 2023 году с целью заменить ушедшие международные аукционы и предложить российским коллекционерам альтернативу "русским торгам".