КПП на границе России и Абхазии возобновил работу после отмены угрозы БПЛА

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - КПП "Псоу" на границе России и Абхазии открыт после отмены угрозы атаки БПЛА, сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) республики.

"Пропуск через границу граждан и автотранспорта возобновлен, все службы на границе работают в штатном режиме" - говорится в сообщении.

"Дежурными силами и средствами ПВО и РЭБ пресекались и впредь будут пресекаться любые нарушения воздушного пространства Абхазии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)", - заявило Минобороны Абхазии и призвало граждан сохранять спокойствие и напоминает правила безопасности при обнаружении подозрительных объектов: не приближаться и не прикасаться к ним и немедленно сообщить об обнаружении военному ведомству.

Ранее начальник Погрануправления СГБ Рустам Латипов сообщил, что ПВО сбила над приграничным с Россией селом Цандрипш Гагрского района один БПЛА, летевший с моря в сторону Адлерского района Сочи.