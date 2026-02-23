КПП на российско-абхазской границе возобновил пропуск граждан и автотранспорта

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на пересечение российско-абхазской границе сняты, КПП возобновил работу в обычном режиме, сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник погранотряда Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов.

"После отмены угрозы атак БПЛА в Сочи возобновлен пропуск пешеходов и автотранспорта через границу. КПП работает в штатном режиме", - сказал он.

Ранее в понедельник сообщалось, что контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА на территории Сочи. По словам Латипова, ограничения на пресечение границы были введены по обоюдной договоренности российской и абхазской сторон.