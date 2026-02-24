Российско-абхазская граница закрыта из-за угрозы атаки беспилотника

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - КПП "Псоу" на границе РФ и Абхазии закрыт из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов журналистам.

По его словам, на прибрежной части села Цандрипш Гагрского района ранее средствами ПВО был сбит беспилотник, летевший со стороны моря в сторону Адлерского района Сочи. Часть обломков упала на сушу, пострадавших нет, уточнил Латипов.