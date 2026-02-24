Суд не нашел вины медиков ФСИН в смерти Навального

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал в жалобе Людмиле Навальной на решение по иску к ФСИН России о взыскании компенсации морального вреда из-за смерти сына в колонии.

"Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, указав, что материалами дела подтверждена своевременность и надлежащая организация оказания медицинской помощи Навальному (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга - ИФ) при отбывании им наказания в исправительной колонии", - сообщили в суде.

"В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции не установлено наличие дефектов в оказании медицинской помощи Навальному, способствовавших наступлению его смерти", - сказали в суде.

Судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска в связи с отсутствием причинно-следственной связи между действиями ответчиков и смертью Навального. 24 февраля судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не нашла оснований для отмены этого решения, "поскольку они основаны на правильном применении норм закона, с учетом верно установленных обстоятельств по делу".

Навальный отбывал наказание в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа по приговору Московского городского суда, который назначил ему 19 лет колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). До этого он был осужден за ряд других преступлений, том числе за мошенничество.

16 февраля 2024 года управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.