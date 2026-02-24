Поиск

Суд не нашел вины медиков ФСИН в смерти Навального

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал в жалобе Людмиле Навальной на решение по иску к ФСИН России о взыскании компенсации морального вреда из-за смерти сына в колонии.

"Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, указав, что материалами дела подтверждена своевременность и надлежащая организация оказания медицинской помощи Навальному (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга - ИФ) при отбывании им наказания в исправительной колонии", - сообщили в суде.

"В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции не установлено наличие дефектов в оказании медицинской помощи Навальному, способствовавших наступлению его смерти", - сказали в суде.

Судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска в связи с отсутствием причинно-следственной связи между действиями ответчиков и смертью Навального. 24 февраля судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не нашла оснований для отмены этого решения, "поскольку они основаны на правильном применении норм закона, с учетом верно установленных обстоятельств по делу".

Навальный отбывал наказание в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа по приговору Московского городского суда, который назначил ему 19 лет колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). До этого он был осужден за ряд других преступлений, том числе за мошенничество.

16 февраля 2024 года управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.

ФСИН Алексей Навальный
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев заявил, что РФ использует ядерное оружие при получении Киевом таких вооружений

 Медведев заявил, что РФ использует ядерное оружие при получении Киевом таких вооружений

РСА инициирует поправки о праве страховщиков ОСАГО на осмотр автомобиля виновника после сомнительных ДТП

 РСА инициирует поправки о праве страховщиков ОСАГО на осмотр автомобиля виновника после сомнительных ДТП

В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

 В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе выросли на 4%

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы

Подозреваемый в подрыве патрульной машины в Москве погиб на месте происшествия

Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы

 Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8490 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });