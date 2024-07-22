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Верховный суд РФ признал законным последний приговор Навальному

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ оставил без изменений последний приговор Алексею Навальному, согласно которому он получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменений", - сообщили агентству в пресс-службе суда.

Таким образом суд отклонил кассационные жалобы защиты Навального, а также второго фигуранта - технического директора YouTube-проекта Навального Даниэля Холодного - на судебные акты по делу. Соответствующее определение Верховный суд вынес 2 июля.

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Как сообщалось, Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима с рядом дополнительных наказаний. Холодному суд назначил восемь лет колонии общего режима с дополнительными наказаниями.

Навальный был признан виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и ряде других преступлений, Холодный - в финансировании экстремистской деятельности и участии в экстремистском сообществе.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции внес изменения в приговор, исключив из мотивировочной части формулировку "особо опасный рецидивист" в отношении Навального и при этом оставив без изменений назначенное обоим осужденным наказание в виде лишения свободы.

В уголовном деле, в частности, идет речь о "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК) - основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории РФ - запрещена.

Навальный не признал вину ни по одному из обвинений.

Процесс в отношении Навального проходил в Мосгорсуде в закрытом режиме. Дело слушалось в исправительной колонии №6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области, где Навальный отбывал наказание по предыдущему приговору.

Для отбывания наказания по последнему приговору Навальный был этапирован в колонию №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В феврале 2024 года в УФСИН по ЯНАО сообщили, что Навальный скончался.

Верховный суд РФ Алексей Навальный
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