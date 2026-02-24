Путин сообщил о находящихся в стадии реализации оборонных разработках РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - У России есть оборонные разработки, которые находятся в стадии реализации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особого внимания требует защита конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего, военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.

По его словам, "есть и достижения, уже заметные и понятные для всех, предъявленные уже". "Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации", - подчеркнул глава российского государства.



