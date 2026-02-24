Песков назвал граничащими с безумием планы Парижа и Лондона помочь Киеву с ядерным оружием

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал граничащими с безумием планы Парижа и Лондона помочь Киеву получить ядерное оружие.

"То, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная. Мы рассчитываем, что, по крайней мере, общественность и парламентарии этих стран прислушаются к этой информации", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее в СВР сообщили, что Великобритания и Франция работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки.

Как отметили в СВР, "считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе", поскольку "Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой".