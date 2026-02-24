Поиск

Жительница Петербурга получила 18 лет по делу о подготовке теракта и госизмене

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу -Петербурга Анастасию Донову виновной по делу о подготовке теракта и госизмене, сообщает пресс-служба суда.

Она приговорена к 18 годам колонии общего режима и штрафу в 0,5 млн рублей.

Суд установил, что Донова и ее знакомая вступили в контакт с представителем украинской разведки. В ноябре 2024 года они получили задание прибыть в Ростов-на-Дону для выполнения действий в интересах украинской разведки против безопасности РФ. Там они следили за передвижением представителей командного состава Вооруженных сил России и чиновника из Луганской Народной Республики, а также установили их фактические места жительства в Ростове-на-Дону.

В январе 2025 года Донова и ее знакомая получили задание об изготовлении взрывного устройства. Подсудимая приобрела предметы и вещества, необходимые для изготовления взрывного устройства, которые незаконно хранила до 31 января 2025 года, установил суд.

Донова осуждена по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 223.1 (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ), пп. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта), ст. 275 УК (госизмена).

