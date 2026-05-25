Мужчина погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вследствие атаки беспилотника на автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области скончался мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.

"В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

В результате детонации транспортное средство загорелось, возгорание ликвидировано.

Ранее в понедельник оперштаб сообщал о пострадавшем в результате ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа.