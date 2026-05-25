Девять муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

Аварийные службы устраняют последствия атаки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вследствие атаки БПЛА на Херсон обесточены девять округов.

"Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА", - написал глава региона в Мах.

Сальдо уточнил, что аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО.

Аварийные службы работают на месте и устраняют последствия, добавил губернатор.