Поиск

Девять муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

Аварийные службы устраняют последствия атаки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вследствие атаки БПЛА на Херсон обесточены девять округов.

"Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА", - написал глава региона в Мах.

Сальдо уточнил, что аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО.

Аварийные службы работают на месте и устраняют последствия, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Мужчина пострадал при ракетных обстрелах Белгорода и Белгородского округа

Девять муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников, пострадала женщина

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, есть повреждения

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыто из-за атаки БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Двоих пострадавших в Старобельске эвакуируют на лечение в Москву

МИД РФ сообщил, что иностранные журналисты увидели последствия атаки в Старобельске

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9563 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2312 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов