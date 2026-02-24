Главы МИД России и Вьетнама обсудили перспективы взаимодействия в ООН

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом предложил обсудить взаимодействие стран на площадке ООН и в Юго-восточной Азии.

"Мы с вами посвятим особое внимание внешнеполитической координации (...). Сегодня очень удачная возможность для нас с вами обсудить происходящее в мире, перспективы нашего взаимодействия в ООН, которая тоже переживает кризисные явления, и, конечно, для нас очень ценно будет знать ваше мнение о том, как вы рассматриваете процессы в Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров в начале встречи.

Он назвал "очень насыщенными" и стратегическими отношения России и Вьетнама, подчеркнув, что они скреплены "совместной историей борьбы за справедливость, за независимость, за выбор" народов двух стран.