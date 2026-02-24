Поиск

Совет Думы получит право менять сроки представления отзывов к законопроектам

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет Думы сможет менять сроки представления отзывов, предложений и замечаний к законопроектам в рамках первого чтения. Сейчас регламент такого механизма не предусматривает.

Проект изменений в регламент № 1155826-8 подготовила комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы.

Сейчас Совет Думы по предложению профильного комитета устанавливает срок представления в ответственный комитет отзывов, предложений и замечаний, а также срок подготовки законопроекта к первому чтению. Возможность впоследствии изменить эти сроки регламентом не предусмотрена. Единственная действующая норма о пересмотре сроков касается лишь продления срока представления поправок к законопроекту, то есть уже после первого чтения.

Подготовленные изменения в регламент конкретизируют полномочия Совета Думы изменять по предложению ответственного комитета срок представления в ответственный комитет отзывов, предложений и замечаний; заключения комитета-соисполнителя (заключений комитетов-соисполнителей) по законопроекту; срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении.

Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании 26 февраля.

