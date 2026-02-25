Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду возобновил осторожный рост в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне благоприятной сырьевой конъюнктуры (растут металлы, нефть Brent торгуется выше $71 за баррель); сдерживающим фактором для покупателей выступает возросшая санкционная активность Запада против России. Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,3%.

К 07:01 МСК индекс Мосбиржи составил 2785,84 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "Хэдхантера" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 февраля, составляет 76,6342 руб. (-11,77 копейки).

Подорожали также акции "Газпрома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "ММК" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,4%), "Русала" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%).

Накануне канадские власти приняли решение пополнить санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом. Как сообщается в пресс-релизе канадского правительства, Канада вводит санкции против 21 человека и 53 структур, а также против 100 судов из "российского теневого флота" (...) Канада снижает "потолок цен" на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель".

В документе утверждается, что Оттава пытается снизить прибыль РФ в сфере энергетики, сократить возможность использовать криптовалюты, уменьшить военный потенциал, в том числе сфере беспилотников и технологий искусственного интеллекта.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что 20-й пакет санкций против России принять удастся, а Украина сможет получить кредит 90 млрд евро, сообщило агентство Bloomberg.

"Мы предоставим Украине кредит на сумму 90 млрд евро тем или иным способом", - приводит Bloomberg ее слова. "Уверена, что 20-й пакет санкций ЕС против России примут", - подчеркнула она.

По данным СМИ, Венгрия и Словакия продолжают блокировать одобрение санкционного пакета.

Тем временем, власти США пополнили санкционные списки по России еще тремя юридическими и четырьмя физическими лицами, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Согласно документу, санкции вводят в связи с активностью в киберпространстве. В частности, под санкциями оказались зарегистрированные в ОАЭ компании Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ., а также ООО "Матрица".

США активно работают над урегулированием украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Конгрессе. "Мы упорно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, этой резне, бойне между Россией и Украиной, где каждый месяц гибнет по 25 тыс. солдат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", - сказал Трамп.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от сопротивлений 2810 пунктов и 1150 пунктов соответственно, отыгрывая расширение санкций со стороны Великобритании и Канады, а также общее ужесточение геополитической риторики. Во второй половине недели при этом внимание инвесторов будет обращено на финансовые результаты ряда крупнейших эмитентов за 2025 год по МСФО, которые помогут прояснить их дивидендные перспективы. В среду, в частности, годовую отчетность представит ВТБ, при этом по бумагам банка, вне зависимости от уровня прибыли, еще какое-то время может сохраняться дивидендная интрига.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций накануне просел под влиянием геополитических и санкционных факторов. Давление на настроения инвесторов оказывают новости о введении Великобританией нового пакета санкций против РФ с акцентом на ограничение доходов от энергетического сектора, а также санкции со стороны Новой Зеландии. Дополнительное давление на рынок оказало сообщение СВР о том, что Лондон и Париж работают над вопросами предоставления Киеву ядерного оружия и средств его доставки.

Индекс МосБиржи при сохранении негативного новостного фона может достичь уровня поддержки в районе 2700 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вырасти к уровню сопротивления 2800 пунктов, считает Абрамов.

В США индексы акций накануне подросли на 0,8-1% во главе с Nasdaq, отыграв почти все потери начала недели. В понедельник основные индексы США упали более чем на 1% из-за неопределенности в политике пошлин и ввиду опасений за устойчивость ИИ-сектора.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовой пошлины на весь импорт из всех стран мира в размере 10%. Это решение вступило в силу во вторник. Трамп также говорил, что базовая пошлина будет повышена до 15%, однако сроки действия такой меры и дата ее вступления в силу остаются под вопросом.

Решение Верховного суда США признать незаконными введенные Трампом в прошлом году пошлины может способствовать охлаждению инфляции, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. При этом он отметил, что хотел бы видеть больше свидетельств замедления роста потребительских цен, прежде чем поддерживать дальнейшее снижение ключевой процентной ставки.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый организацией Conference Board, в феврале повысился до 91,2 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали, что в феврале индикатор составит 87 пунктов, по данным Trading Economics.

Также участники рынка следили за новостями из корпоративного сектора. Акции Advanced Micro Devices подорожали на 8,8% на новости, что Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) приняла решение закупить у AMD процессоры на сумму до $60 млрд в течение пяти лет.

Позднее на этой неделе будет обнародована отчетность Nvidia Corp., крупнейшей по капитализации компании мира.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены также растут после коррекции накануне, рынок ждет развития событий вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $71,14 за баррель (+0,6% и -1% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $65,97 за баррель (+0,5% и -1% накануне).

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана должен состояться в Женеве 26 февраля. При этом США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что Вашингтон нанесет удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Американская военно-морская группировка в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) за последнюю неделю увеличилась с 13 до 19 боевых кораблей, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Кроме того, по данным издания Army Recognition, Пентагон разместил вблизи Ближнего Востока атомную подводную лодку USS Georgia, способную нести 154 крылатые ракеты Tomahawk. В регионе также находится ударная атомная подводная лодка USS South Dakota, оснащенная 12 такими ракетами, а также субмарины, сопровождающие авианосные ударные группы.

Как отмечают американские эксперты, в настоящее время вблизи Ближнего Востока размещена практически треть корабельного состава американских ВМС, находящегося в плавании.

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Ираном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил. Нынешняя администрация США требует от Тегерана отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.