Патрушев заявил, что на сроки и цены строительства судов в РФ повлиял рост закупок оборудования за рубежом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рост закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях санкций и сокращение объемов отечественного судостроения привели к проблемам со сроками и ценой производства судов в России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Значительная часть комплектующих изделий продолжает закупаться за границей, что негативно сказывается на сроках поставки, ритмичности работы судостроительных заводов, а также приводит к задержке постройки судов и возрастанию их цены", - сказал он в ходе совещания по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота.

Увеличение закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях секторальных санкций Запада также привело к дефициту, сообщил глава Морской коллегии.

Он отметил, что особенно остро ощущается недостаток силовых агрегатов - главных двигателей и генераторов, сложного электронного оборудования - систем навигации, связи, радиолокации и управления, палубного оборудования - шпилей и лебедок, а также специализированной техники для сжижения газа, переработки рыбы и других морских биоресурсов.

Также, по его словам, "внедрение в судостроительное производство нового российского судового комплектующего оборудования осуществляется медленно". Его доля на рынке отечественного гражданского судостроения по различным типам судов составляет от 5% до 60%, сообщил Патрушев.

Он подчеркнул, что ритмичная поставка судового комплектующего оборудования на судостроительные заводы является важнейшим условием своевременной и качественной постройки судов.

