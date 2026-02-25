Прием заявлений на выплаты семьям с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов региона начнут в июне

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Прием заявлений на ежегодную выплату семьям с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, начнется в июне 2026 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Мы подготовили всё необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 миллионов семей. Прием заявлений начнется в июне", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

Мишустин напомнил, что еще на прошлом отчете в Госдуме говорил, что с текущего года для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая ежегодная семейная выплата.