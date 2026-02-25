Поиск

Прием заявлений на выплаты семьям с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов региона начнут в июне

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Прием заявлений на ежегодную выплату семьям с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, начнется в июне 2026 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Мы подготовили всё необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 миллионов семей. Прием заявлений начнется в июне", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

Мишустин напомнил, что еще на прошлом отчете в Госдуме говорил, что с текущего года для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая ежегодная семейная выплата.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Google и Telegram оштрафованы в РФ на 22,8 и 7 млн руб. за неудаление контента

Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

 Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

В Смоленской области в результате удара БПЛА по предприятию погибли четверо

ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Тетерятников отправится к МКС на корабле Crew Dragon во второй половине 2026 г.

Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

 Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

Вторичные эффекты от повышения НДС могут оказаться ниже ожиданий ЦБ

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

 ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Более 40 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света

Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

 Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8501 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });