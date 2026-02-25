Поиск

К отчету правительства в Госдуму поступило около 12 тысяч вопросов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В ходе подготовки к отчету председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуму в целом поступило около 12 тысяч вопросов, заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы с вами в режиме обратной связи готовились к отчету и принимали обращения от граждан, наших избирателей, используя все возможности и современные коммуникации, социальные сети, а также обращения в нашу общественную приемную. Поступило около 12 тысяч обращений", - сказал Володин, открывая заседание палаты.

По его словам, "очень люди ждут этого разговора, поэтому мы должны его составить с вами на профессиональной основе, при этом, подчеркиваю, в открытом формате".

К заседанию в режиме видеоконференцсвязи подключены все законодательные собрания российских регионов, отметил Володин.

Володин добавил, что в зале присутствуют руководители деловых объединений Александр Шохин, Сергей Катырин, а также руководители "Деловой России", "Опоры России", большое представительство вузов.

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 февраля выступает в Госдуме с отчетом правительства за 2025 год и ответит на вопросы депутатов.

Google и Telegram оштрафованы в РФ на 22,8 и 7 млн руб. за неудаление контента

Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

В Смоленской области в результате удара БПЛА по предприятию погибли четверо

ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Тетерятников отправится к МКС на корабле Crew Dragon во второй половине 2026 г.

Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

Вторичные эффекты от повышения НДС могут оказаться ниже ожиданий ЦБ

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Более 40 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света

Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

