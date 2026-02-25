Правительство РФ рассчитывает на скорое принятие поправок для борьбы с кибермошенничеством

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В правительстве РФ рассчитывают, что депутаты Госдумы в кратчайшие сроки примут второй пакет поправок в законодательство, направленных на борьбу с кибермошенничеством, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Рассчитываем, что они тоже будут приняты в кратчайшие сроки и послужат защите интересов людей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

Он отметил, что поправки, в частности, предусматривают право оператора связи применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков.