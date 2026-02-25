Поиск

Прокуроры добились исключения из реестра кредиторов фиктивных требований на 4,6 млрд рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - По поручению Генпрокурора Александра Гуцана прокуроры на постоянной основе обеспечивают законность в сфере исполнения законодательства о банкротстве юридических лиц, в том числе связанных с включением фиктивной задолженности в реестр требований кредиторов, сообщила Генпрокуратура.

"В результате прокурорского вмешательства пресечены попытки недобросовестных компаний использовать судебные процедуры для уклонения от исполнения налоговых обязательств на 10 млрд рублей, из реестра кредиторов исключены фиктивные требования на 4,6 млрд рублей", - сказано в сообщении.

По данным прокуроров, часто целью инициирования дел о банкротстве организаций является вывод активов для уклонения от платежей и исполнения иных обязательств перед бюджетом. В 2025 году прокуроры вступили в 1 тысячу процессов данной категории.

Особое внимание прокуроры уделяют и обеспечению законности по делам о несостоятельности организаций, имеющих стратегическое значение.

"Прокуроры нацелены на исключение фактов выбытия имущества посредством совершения заведомо фиктивных сделок, не имеющих под собой разумного экономического обоснования. Так, в Калужской области прокуратура не допустила открытия конкурсного производства в отношении одного из стратегических предприятий, выпускающего оружие и боеприпасы для нужд спецоперации, что обеспечило сохранность его производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Также прокуроры вступают в дела о несостоятельности предприятий ЖКХ, чтобы предотвращать угрозы бесперебойному функционированию объектов отрасли и не допускать нарушения прав граждан на получение коммунальных ресурсов в полном объеме.

Также продолжается работа по защите прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

"Прокуроры вступили почти в 200 дел о признании застройщиков несостоятельными. Восстановлены права 1,5 тысяч покупателей жилья, в том числе 203 человека обеспечены квартирами, в пользу 48 взысканы компенсационные выплаты на 110 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура ЖКХ Александр Гуцан Калужская область
