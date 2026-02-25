Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группировки "Запад", "Южная" и "Центр" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" ведет продвижение вглубь украинской обороны, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Восток" нанесены удары по украинским силам в Запорожской и Днепропетровской областях, противник за сутки потерял до 355 военнослужащих.

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, нанесли удары по украинским позициям в Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - проинформировало Минобороны РФ.

По данным ведомства, "Южной" группировкой нанесено поражение украинским формированиям в ДНР, ВСУ за сутки потеряли до 140 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - сообщило министерство.

Российские военные проинформировали, что группировкой "Центр" нанесены удары по украинским подразделениям в ДНР и Днепропетровской области, Украина на том направлении потеряла за сутки до 390 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, группировкой "Днепр" за сутки уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих.