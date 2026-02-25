Мишустин сообщил, что продление льготы по НДС привело к росту числа отелей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Продление льготы по НДС для отелей привело к росту их числа по всей стране, в том числе на Северном Кавказе, сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для стимулирования инвестиций в туристический сектор продлили нулевую ставку налога на добавленную стоимость для гостиниц, благодаря чему их количество возросло по всей стране, в том числе и на Северном Кавказе, где построены сейчас гостиницы, подъемники, горнолыжные трассы. За год его курорты уже приняли миллионы отдыхающих", - сказал он в ходе отчета о работе правительства за 2025 год в Госдуме.

Нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года на пять лет, до 2027 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Летом 2025 года действие льготы было продлено на три года, до 31 декабря 2030 года.