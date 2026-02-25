Соцсеть Likeme оштрафована на 3,5 млн руб. за нарушение законодательства РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал соцсеть Likeme виновной в неисполнении обязанностей владельца соцсети.

"Likeme Pte.Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в суде.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.