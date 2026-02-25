Володин анонсировал встречу лидеров фракций с Мишустиным после отчета правительства в Госдуме

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Отдельная встреча премьера РФ Михаила Мишустина с лидерами фракций Госдумы пройдет в среду по завершении ежегодного отчета правительства перед парламентариями, сообщил председатель думы Вячеслав Володин.

"Дальше, чтобы никто не думал, что на этом все завершится, состоится рабочая встреча руководителей фракций с председателем правительства для обсуждения, в том числе, итогов прошлого года и поделимся планами и задачами на текущий год", - сказал он на заседании Госдумы в среду.



